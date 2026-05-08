«Еще есть шанс»: Дмитриев дал Мерцу совет по спасению экономики Германии

Глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев в соцсети X заявил, что канцлеру Германии Фридриху Мерцу нужно изменить нынешний курс, чтобы вывести экономику страны из кризиса.

Он написал, что для достижения успеха Мерцу следует действовать противоположным образом по сравнению с нынешней политикой. Он также отметил, что у канцлера «еще есть шанс не стать» премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Так Дмитриев прокомментировал опубликованные данные по промышленному производству в Германии. Согласно статистике, в марте промышленное производство в стране снизилось на 0,7% в месячном выражении, хотя аналитики ожидали роста. В годовом выражении показатель упал на 2,8%. Месяцем ранее промышленность Германии также демонстрировала снижение как по сравнению с предыдущим месяцем, так и в годовом выражении.

Глава РФПИ заявил, что такие результаты были ожидаемыми. По его мнению, ситуация может стать еще хуже, если немецкие власти не изменят экономический курс.

Ранее Дмитриев критиковал Меркель и назвал слова президента США о выводе войск «черной меткой» для Мерца.

 
