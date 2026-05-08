В Британии заявили о планах восстановить военные контакты с Россией

Henry Nicholls/Reuters

Великобритания предлагает возобновить коммуникацию с Россией в военной сфере. Об этом в интервью RTVI рассказал посол Соединенного Королевства в Москве Найджел Кейси.

Дипломат напомнил, что контакты прямые контакты между Россией и Великобританией по военной линии прекратились после взаимной высылки военных атташе в 2024 году. В мае 2024 года Лондон первым объявил о высылке российского военного атташе, назвав его сотрудником разведки. После этого в российский МИД был вызван представитель британского посольства, которому выразили «решительный протест».

«У нас нет никаких прямых военных контактов, и я считаю, что это опасно. Мы предпринимали попытки возобновить прямую коммуникацию между нашими военными. Мы продолжим просить об этом», — подчеркнул дипломат.

По словам Кейси, отсутствие связи создает дополнительные риски на случай инцидентов. Он объяснил это тем, что стороны по-разному описывают действия друг друга, но в любой ситуации нужна возможность быстро обменяться сигналами и снизить напряженность.

«Когда Россия обвиняет нас в гибридных действиях против нее, а мы со своей стороны видим опасные и провокационные военные маневры рядом с нашими рубежами — будь то полеты стратегической авиации, работа исследовательских судов, зависающих над подводными коммуникациями, или нахождение российского военного корабля в Ла-Манше», — резюмировал посол.

Ранее сообщалось, что Британия и страны Европы формируют объединенные ВМС для противостояния России.

 
