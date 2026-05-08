Страны ЕС могут ужесточить визовые ограничения для россиян

Представитель ЕК Ламмерт не исключил новых визовых ограничений для граждан РФ
Еврокомиссия (ЕК) не исключает введение новых визовых ограничений в отношении граждан России из-за «рисков безопасности». Об этом на брифинге в Брюсселе заявил представитель ЕК Маркус Ламмерт, его цитирует РИА Новости.

По его словам, число выданных россиянам виз сократилось с 4 миллионов до чуть более 500 тысяч. При этом Ламмерт допустил возможность «введения целенаправленных ограничительных визовых мер в консультации с государствами-членами для дальнейшего устранения рисков для безопасности».

В ноябре 2025 года ЕК ужесточила визовые правила для граждан России. Они фактически больше не смогут получать многократные визы. Россиянам оформляют в основном только однократные визы, за исключением отдельных гуманитарных случаев и ситуаций, когда заявитель имеет дополнительное гражданство ЕС.

В МИД России назвали это решение лицемерием и дискриминацией по национальному признаку, а также частью «продвигаемой Евросоюзом культуры отмены всего русского».

Ранее в МИД заявили, что Россия не станет закрывать въезд европейцам, несмотря на ограничения ЕС.

 
