Глава МИД Ирана назвал действия Соединенных Штатов «безрассудными»

Арагчи: США прибегают к военным авантюрам вместо дипломатии
Denis Balibouse/Reuters

Вашингтон выбирает военную авантюру каждый раз, когда есть дипломатическое решение. Об этом заявил в соцсети Х глава МИД Ирана Аббас Арагчи, комментируя новые боестолкновения с США.

«Каждый раз, когда дипломатическое решение оказывается на столе, США выбирают безрассудную военную авантюру», — написал он.

В ночь на 8 мая в командовании ВС США заявили, что ударили по военным объектам Ирана в ответ на их атаки. При этом военное командование Тегерана заявило, что США нарушили перемирие, введенное ранее, и в ответ атаковали американские корабли.

До этого политолог Аббас Джума заявил, что вероятность возобновления острой фазы конфликта между США и Ираном велика. По его словам, Израиль имеет максимальный лоббистский ресурс, чтобы оказать серьезное давление на главу Белого дома.

Он также обратил внимание, что у американского лидера не получается даже организовать информационную кампанию, вокруг которой Штаты могли бы заявить о победе.

Ранее в Вашингтоне увидели выгоду для России от войны США и Ирана.

 
