В Дагестане назначили нового врио постпреда при президенте

Хаджимурата Кажлаева назначили временно исполняющим обязанности постоянного представителя республики Дагестан при президенте России. Об этом сообщила пресс-служба главы региона.

Кажлаев занимал должность заместителя постоянного представителя республики при президенте России.

Указ о назначении подписал временно исполняющий обязанности главы Дагестана Федор Щукин.

Незадолго до этого Щукин отправил правительство Дагестана в отставку. Обязанности председателя правительства республики временно возложили на Магомед Рамазанов, который ранее работал заместителем полномочного представителя президента РФ в СКФО. В пресс-службе уточнили, что члены правительства продолжат исполнять свои обязанности до формирования нового состава кабинета министров региона.

4 мая Владимир Путин назначил Федора Щукина временно исполняющим обязанности главы Дагестана после отставки Сергея Меликова. Ранее кандидатуру экс-председателя Верховного суда республики поддержали региональные власти и сам глава государства.

