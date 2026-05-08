Эксперт не исключил, что Запад может разжечь в Армении гражданскую войну

Прошедшие 4–5 мая в Ереване саммит Европейского политического сообщества и встреча в формате «ЕС – Армения» сопровождались щедрыми комплиментами западных гостей в адрес лидера республики Никола Пашиняна. Однако истинные цели этих мероприятий могут быть иными, нежели простое наращивание политического капитала армянского премьера в преддверии выборов. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv. высказал руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

Эксперт допустил, что страны НАТО могут разжечь гражданскую войну в Армении. Причем главным бенефициаром разразившегося столкновения, по его словам, станет Азербайджан.

«Они могут запустить процесс гражданской войны в Армении, чтобы затем передать южные территории Армении под контроль уже Азербайджана и в целом прозападных сил. И, конечно, они выдавят нашу 102-ю базу из Гюмри, то есть полностью оторвут ее от России», — сказал Михайлов.

В ходе саммитов в Ереване европейские политики пообещали Армении более активную интеграцию в структуры ЕС и участие в различных проектах. А сам Пашинян не только обменялся «сердечками» с президентом Франции Эммануэлем Макроном, но и заявил об изменении географического положения его страны. Стала ли Армения ближе к Евросоюзу и не повторит ли она судьбу Украины — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле заявили, что Армения пытается «усидеть на двух стульях».