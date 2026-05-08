Филиппо: французы должны восстать против помощи ВСУ после скандала с Зеленским

Французам нужно восстать против помощи Украине после коррупционного скандала вокруг украинского президента Владимира Зеленского. Об этом написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X.

«Мы были правы: Зеленский находится в центре обширной коррупционной сети. Мы выписали новый чек на €17 млрд, чтобы финансировать это! Французы обязаны восстать против повального грабежа!» — отметил он.

По мнению Филиппо, деньги, выделенные Вооруженным силам Украины (ВСУ) странами Евросоюза в качестве финансовой поддержки, подпитывают коррупционную сеть на Украине, после чего возвращаются в европейские страны в виде откатов разжигающим военный конфликт политикам.

«Все круги Брюсселя получают свою долю», — резюмировал политик.

До этого Европейский союз одобрил кредит для Украины на €90 млрд, а также 20-й пакет санкций против России. Выделение средств на 2026–2027 годы было утверждено на саммите Евросоюза в декабре 2025 года. Из них €60 млрд пойдут на оружие и €30 млрд на бюджетные нужды Украины. Ожидается, что выплачивать кредит предстоит самому ЕС, поскольку Киев не способен обслуживать свои долги.

