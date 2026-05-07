Глава МИД ФРГ оценил отношения Мерца и Трампа

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль в интервью Bloomberg попытался сгладить углы во взаимоотношениях канцлера Фридриха Мерца и президента США Дональда Трампа, назвав их «прочными», несмотря на расхождения вокруг войны в Иране.

Вадефуль заверил, что Берлин поддерживает позицию Вашингтона о том, что Иран не должен получить ядерное оружие. Действия США уже «более или менее» уничтожили ракетную программу Тегерана, отметил он.

Несмотря на напряженность в отношениях между лидерами США и Германии, отношения остаются «прочными», заверил глава МИД Германии.

По его словам, комментарии канцлера Мерца, вызвавшие бурную реакцию Трампа, были «недоразумением», добавил немецкий министр.

До этого президент США в соцсети Truth Social обрушился с резкой критикой на Мерца из-за его политики в отношении Ирана. По словам главы Белого дома, Мерц считает, что Иран может иметь ядерное оружие. Трамп заявил, что канцлер «не понимает, о чем говорит», поскольку если бы у Ирана была «ядерка», то весь мир «оказался бы в заложниках».

Американский лидер подчеркнул, что сейчас предпринимает в отношении Тегерана действия, которые давно должны были предпринять другие государства или их главы. В заключении Трамп добавил, что не удивлен тому, что у ФРГ идут плохо дела как в экономике, так и во всем остальном.

Ранее Путин охарактеризовал Трампа одним словом.