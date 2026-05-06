Генерал-майор допустил, что Украина попытается сорвать День Победы

Украина может осуществить масштабную провокацию на День Победы, выпустив по территории России около тысячи беспилотников с расчетом на то, что некоторые из них долетят далеко. Об этом «Газете.Ru» заявил председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой.

«С долей большой вероятности Киев постарается устроить провокацию именно 8-9 мая в отношении приграничных территорий России, послав туда большое количество дронов с таким расчетом, что всю массу дронов сложно сбить и, может быть, какой-то из дронов направится либо к Москве, либо куда-то к столицам регионов», — отметил военный.

Липовой напомнил, что киевский режим сам предложил перемирие на 5 и 6 мая и сразу же его нарушил, продолжив обстрелы городов России. При этом Украина обвинила Россию якобы в «нарушении» упомянутого «перемирия».

«[Украинский лидер Владимир] Зеленский стягивает к Киеву все средства ПВО, которые у него остались в живых. Это говорит о том, что Киев готовится к ответному удару, и это говорит о том, что Киев сам первым устроит провокацию, попытается омрачить праздник, попытается его сорвать путем направления большого количества дронов больших, около тысячи [в сторону России]. Сейчас наблюдается снижение активности [украинских БПЛА]. Это говорит о том, что они собирают все эти дроны в единый кулак, чтобы потом одновременно все запустить в сторону России», — объяснил Липовой.

В Госдуме заявили, что любая активность над столицей 9 мая будет расцениваться как угроза безопасности «с однозначным ответом». СМИ при этом написали о возможном ударе «Орешником» по целям на Украине. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме назвали провокацией слова Зеленского о нарушении Россией «перемирия».

 
