Третий раунд переговоров Ливана и Израиля пройдет в Вашингтоне

РИА: переговоры Ливана и Израиля пройдут на следующей неделе в Вашингтоне
Третий раунд переговоров между Ливаном и Израилем пройдет на следующей неделе в Вашингтоне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник

По словам собеседника агентства, в ходе нового раунда переговоров Ливан рассчитывает достичь соглашения о полном и немедленном прекращении огня, что является абсолютным приоритетом для Бейрута.

24 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Ливан имеют большой шанс договориться о мире. По его словам, встреча послов Израиля и Ливана в Белом доме прошла «очень хорошо», и стороны договорились продлить режим прекращения огня на три недели.

Во время встречи в Овальном кабинете Трамп отметил, что «им нужно думать о Хезболле», так как поддерживаемая Ираном группировка выступает против переговоров, и с момента вступления в силу первоначального соглашения о прекращении огня в прошлую пятницу обе стороны неоднократно нарушали его условия.

Ранее сообщалось, что двух израильских военных арестуют на 30 дней за осквернение статуи Иисуса в Ливане.

 
