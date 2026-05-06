Нетаньяху поручил армии быть готовой к возобновлению войны против Ирана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил армии быть готовой к любому сценарию, включая возобновление боевых действий против Ирана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на израильский политический источник.

«Премьер-министр поручил Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) быть готовой к любому сценарию, включая возвращение к боевым действиям, если это потребуется», — уточнил он.

При этом начальник Генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир заявил, что израильские военные готовы возобновить широкомасштабную операцию против Ирана. По словам генерал-лейтенанта, армия находится в состоянии повышенной готовности и располагает дополнительным списком целей на территории Исламской Республики. Он отметил: возможное возобновление операции позволит развить достигнутые результаты и еще больше ослабить Тегеран.

Накануне телеканал CNN, ссылаясь на неназванного израильского чиновника, сообщил, что власти Израиля обсуждают с США возможность нанести новые удары по Ирану.

По его данным, израильская сторона «координирует свои действия» с Вашингтоном в рамках подготовки к новым атакам на объекты энергетической инфраструктуры и представителей властей Исламской Республики.

Ранее Израиль одобрил покупку у США новых эскадрилий истребителей.