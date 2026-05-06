Трамп рассказал в Белом доме об ужасах войны в Иране

Президент США Дональд Трамп выступил перед гостями Белого дома, в основном детьми, с речью об ужасах войны и протестах в Иране. Об этом сообщила газета The Independent.

Трамп устроил для группы детей, журналистов и нескольких профессиональных спортсменов жесткую и кровавую лекцию о войне в Иране, как обычно, не упуская возможности повторить свои самые важные тезисы в наглядной форме, отмечается в публикации. Затем он перешел к сессии вопросов и ответов с представителями СМИ, оставив своих юных гостей в неловком положении, пока он рассуждал на совершенно другие темы, пишет издание.

«У них было бы ядерное оружие. И помните, мы отправили туда этот прекрасный бомбардировщик B-2... мы уничтожили их ядерный потенциал. Он был стерт с лица земли.
Если бы у Ирана было ядерное оружие... возможно, нас бы сейчас здесь не было. Могу вас заверить, что Ближнего Востока бы уже не было. Израиля бы уже не было. И они бы нацелились сначала на Европу, а потом и на нас», — сказал президент гольфисту Гэри Плейеру, стоящему в окружении нескольких детей.

Кроме того, отвечая на вопросы журналистов, он рассказал о жестокой расправе над протестующими в Иране.

«У них нет оружия. У вас может быть 200 000 протестующих, и у вас может быть пять или шесть вооруженных до зубов людей, и когда они начнут стрелять прямо в глаз, и вы увидите, как падает один человек, а за ним другой, и у вас не будет оружия. В прошлом месяце они убили 42 000 человек. 42 000 безоружных протестующих», — добавил президент.

Эта странная картина разворачивается на фоне того, что война США и Ирана длится уже третий месяц, и практически нет признаков того, что переговоры по урегулированию конфликта возобновились с какой-либо решимостью, заключает Independent.

Ранее Трамп счел преждевременными переговоры США и Ирана.

 
