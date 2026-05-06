СМИ сообщили, что Украина ищет в Тайване альтернативу Китаю

The Guardian: Украина ищет в Тайване замену КНР для производства БПЛА
Украина все чаще обращается к Тайваню, чтобы заменить поставки деталей для беспилотников из Китая. Об этом сообщила газета The Guardian.

В данный момент Украина имеет цель освободить свои цепочки поставок беспилотников от китайских комплектующих, одновременно пытаясь нарастить производство для удовлетворения растущих потребностей своей армии, говорится в статье.

Несмотря на неоднократные опровержения со стороны Пекина, Украина обвиняет Китай в оказании помощи России военной продукцией. На фоне более широких опасений по поводу доминирования Китая в цепочках поставок промышленных товаров и связанных с этим рисков для безопасности, Украина, а также Европа, США и другие страны, все чаще обращаются к Тайваню в качестве альтернативного поставщика.

По данным независимого украинского аналитического центра Snake Island Institute (SII), репутация Тайваня как страны, превосходящей другие государства в области технологий, делают ее предпочтительным альтернативным источником для украинских производителей беспилотников.

Согласно данным Исследовательского института демократии, общества и новых технологий (DSET), экспорт тайваньских дронов в Европу в 2025 году вырос более чем в 40 раз (Польша и Чехия входят в число крупнейших рынков.), и эта тенденция продолжает расти.

Как пишет The Guardian, большая часть беспилотников предназначалась для дальнейшей переброски на Украину, а европейские страны выступали в качестве посредников.

Ранее военный эксперт рассказал, откуда у ВСУ сотни дронов для ежедневных атак на РФ.

 
