Трамп снова раскритиковал папу Римского

Трамп снова обрушился с критикой на папу Римского накануне поездки Рубио в Рим

Президент США Дональд Трамп обрушил новую волну критики на папу Римского Льва XIV в преддверии визита в Рим госсекретаря Марко Рубио, направленного на снижение напряженности между Белым домом и Ватиканом. Об этом сообщает The Washington Post.

«Я думаю, что он подвергает опасности многих католиков и вообще всех людей. Но, полагаю, если бы это зависело от папы Римского, он бы сказал, что Ирану можно иметь ядерное оружие», — сказал политик в интервью ведущему консервативного радиошоу Хью Хьюитту.

Трамп в апреле резко раскритиковал папу Римского, назвав его «слабым в борьбе с преступностью» и «ужасным во внешней политике». Ему не понравилось, что понтифик критиковал действия США в отношении Венесуэлы и высказывался по поводу войны в Иране.

Американский лидер заявил, что Льва XIV выбрали только потому, что он американец, и это было попыткой Ватикана найти способ наладить контакт с Белым домом.

Ранее Такер Карлсон заподозрил в Трампе антихриста из-за его нападок на папу Римского.