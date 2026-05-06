В России рассказали, как поставка авиабомб США изменит конфликт на Украине

Одобренная Госдепом США продажа Украине авиационных бомб JDAM увеличенной дальности говорит о продолжении поставок вооружений Киеву со стороны НАТО. Конфликт на фоне таких решений Запада продолжится как минимум еще в течение полутора лет. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

«Евросоюз выделил 90 миллиардов евро, 6 миллиардов уходит у Украины в среднем на войну в месяц. Это на 15 месяцев минимум. Теперь, более того, они требуют до 2030 года, чтобы Украина воевала. За это время они перестраивают ВПК и реформируют свои армии. Поэтому мирный процесс здесь просматривается как отвлекающий маневр для очередных каких-то хитростей, которые придумает киевский режим вместе со своими западными спонсорами. Поставка [одобренная продажа Киеву авиационных бомб], на мой взгляд, говорит об эскалации, о том, что Украина при поддержке в том числе и США будет продолжать воевать еще в течение почти полутора лет», — подчеркнул он.

По словам Кнутова, президент США Дональд Трамп не заинтересован в том, чтобы его обвинили в предательстве Украины. У него есть козыри, которыми он может «прикрыться перед демократами» – поставки оружия, которые продолжаются в тех объемах, которые запрашивает украинский лидер Владимир Зеленский.

Как напомнил военный эксперт, выделенные Киеву авиабомбы будут закуплены Евросоюзом у США для ВСУ в рамках программы НАТО по координации финансирования и пожертвований военной техники Штатов Украине PURL (Prioritised Ukraine Requirements List).

Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Украине управляемых авиационных бомб JDAM увеличенной дальности и сопутствующего оборудования на $373,6 млн.

