В Иране заявили об отсутствии разногласий между Пезешкианом и КСИР

Офис президента Ирана: разногласий между Пезешкианом и КСИР нет

Разногласий между президентом Ирана Масудом Пезешкианом и Корпусом стражей исламской революции (КСИР) нет. Об этом сообщил глава администрации президента Мохсен Хаджи Мирзаи, передает ТАСС.

«На всех встречах, на которых присутствовали командиры и президент, все решения принимались единогласно», — подчеркнул Мохсен Хаджи Мирзаи.

29 апреля спикер иранского парламента (Меджлиса) Мохаммад Багер Галибаф заявил, что президент США Дональд Трамп пытается разрушить Иран при помощи разжигания конфликтов внутри Исламской Республики, разделяя страну на радикалов и умеренных. Вместе с этим он говорит о морской блокаде, чтобы через экономическое давление «заставить Иран капитулировать».

До этого глава МИД Исламской Республики Аббас Арагчи отметил, что народ Ирана своим мужеством смог сопротивляться агрессии США и сможет выстоять.

Арагчи также выразил благодарность российскому лидеру и России за поддержку Исламской Республики.

Ранее в Кремле ответили на предложение о вывозе урана из Ирана в Россию.