Мелони отреагировала на публикацию ее полуобнаженных изображений

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила об опасности дипфейков после публикации в интернете ее изображений в нижнем белье, созданных при помощи искусственного интеллекта.

«В последние дни в сети циркулируют несколько моих поддельных фотографий, созданных с помощью искусственного интеллекта и выдаваемых за настоящие некоторыми ярыми оппонентами», - написала глава итальянского правительсвта, прикрепив к своему посту фейковое соответствующее изображение.

По словам политика, создатель дипфейка «значительно улучшил ее» на этих картинках. Вместе с тем она подчеркнула, что для нападок и лжи в используются все методы.

В этой связи она назвала Мелони назвала дипфейки опасным инструментом, отметив, что «они могут обманывать, манипулировать и причинять вред любому».

«Я могу защитить себя. Многие другие — нет», — добавила премьер.

В апреле президент Франции Эммануэль Макрона во время встречи с Мелони смутил ее «почти эскимосским» поцелуем. На видео встречи, опубликованном французским СМИ, глава государства внезапно несколько раз крепко обнимает итальянского премьера и целует ее в щеку, вызвав у женщины недоумение.

Ранее в Италии закрыли сайт с эротическими фото Мелони, лидера демпартии и других политиков.