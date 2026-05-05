В Грузии чиновника поймали на шпионаже

В Грузии задержали чиновника по обвинению в работе на иностранную разведку
Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии задержала чиновника по обвинению в работе на иностранную разведку. Об этом заявил на брифинге первый заместитель главы СГБ Лаша Маградзе, передает РИА Новости.

По словам Маградзе, задержанный — гражданин Грузии. Он занимал высокий пост в одном из государственных учреждений страны. Пользуясь своим положением, мужчина систематически собирал и передавал секретную информацию представителю иностранной спецслужбы. Встречи проводились тайно, с использованием зашифрованной связи, а передача данных осуществлялась как при личных контактах, так и через гаджеты.

Передаваемая информация включала информацию о политико-экономических процессах в Грузии, ситуации в силовых структурах, а также данные об этнических и религиозных меньшинствах и другие интересующие иностранную разведку сведения, рассказал Маградзе.

Следствие выяснило, что вся эта незаконная деятельность чиновника осуществлялась ради денег. Возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей от восьми до 12 лет лишения свободы.

