Президент Румынии досрочно завершил поездку в Армению

Президент Румынии Никушор Дан досрочно возвращается из Армении, где принимал участие в саммите Европейского политического сообщества, из-за вынесения вотума недоверия правительству Илие Боложана. Об этом сообщает Antena 3.

В публикации отмечается, что Дан должен выступить во дворце Котрочень — резиденции президента Румынии с заявлением насчет сложившейся ситуации. Речь должна состояться 5 мая в 18:00 мск.

До этого политолог Максим Бардин заявил, что наблюдающийся в Румынии политический кризис, который приблизил к расколу коалицию условных «евроцентристов» из числа социал-демократов и Национально-либеральной партии, стал результатом бунта политиков против диктатуры Евросоюза. Высока вероятность, что в начале мая премьер-министр Илие Боложан и его правительство уйдут в отставку, после чего очень быстро решится вопрос с досрочными выборами.

В середине апреля Илие Боложан заявил, что он отказывается уходить в отставку, даже если крупнейшая партия в правящей коалиции страны перестанет его поддерживать. Он пообещал «выполнять свою работу» до тех пор, пока его не свергнут в результате вотума недоверия в парламенте. Эти слова он сказал на фоне подготовки румынской Социал-демократической партии к голосованию по вопросу о прекращении его поддержки.

Ранее в Румынии министры правящей прозападной коалиции ушли в отставку.