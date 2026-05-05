Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Президент Румынии досрочно завершил поездку в Армению

Президент Румынии Дан прервал поездку в Армению из-за вотума недоверия премьеру
IMAGO/Alex Nicodim/Global Look Press

Президент Румынии Никушор Дан досрочно возвращается из Армении, где принимал участие в саммите Европейского политического сообщества, из-за вынесения вотума недоверия правительству Илие Боложана. Об этом сообщает Antena 3.

В публикации отмечается, что Дан должен выступить во дворце Котрочень — резиденции президента Румынии с заявлением насчет сложившейся ситуации. Речь должна состояться 5 мая в 18:00 мск.

До этого политолог Максим Бардин заявил, что наблюдающийся в Румынии политический кризис, который приблизил к расколу коалицию условных «евроцентристов» из числа социал-демократов и Национально-либеральной партии, стал результатом бунта политиков против диктатуры Евросоюза. Высока вероятность, что в начале мая премьер-министр Илие Боложан и его правительство уйдут в отставку, после чего очень быстро решится вопрос с досрочными выборами.

В середине апреля Илие Боложан заявил, что он отказывается уходить в отставку, даже если крупнейшая партия в правящей коалиции страны перестанет его поддерживать. Он пообещал «выполнять свою работу» до тех пор, пока его не свергнут в результате вотума недоверия в парламенте. Эти слова он сказал на фоне подготовки румынской Социал-демократической партии к голосованию по вопросу о прекращении его поддержки.

Ранее в Румынии министры правящей прозападной коалиции ушли в отставку.

 
Теперь вы знаете
Как действовать при ракетной и беспилотной опасности в 2026 году. Спокойная памятка для мирных жителей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!