Демократы потребовали от Белого дома раскрыть данные о ядерном оружии Израиля

Majid Asgaripour/WANA/Reuters

Группа демократов в палате представителей США потребовала от администрации президента Дональда Трампа публично признать наличие у Израиля ядерной программы, которую Тель-Авив официально не признает. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на письмо законодателей госсекретарю Марко Рубио.

Конгрессмены подчеркнули, что Соединенные Штаты не могут выработать четкую политику нераспространения ядерного оружия для стран Ближнего Востока, сохраняя при этом официальное молчание о ядерном оружейном потенциале одной из сторон, находящейся в центре продолжающегося военного конфликта.

Соответствующее письмо подписали более 20 законодателей во главе с конгрессменом Хоакином Кастро. Парламентарии посчитали, что молчание Белого дома по этой теме стало неприемлемым на фоне конфликта США и Израиля с Ираном и риска дальнейшей военной эскалации в ближневосточном регионе.

Газета отмечает, что Израиль не признает наличие у себя ядерной оружейной программы и не афиширует доктрину возможного использования такого оружия. Автор статьи утверждает, что программа возникла тайно с конца 1950-х годов, а для разведчиков США ее существование стало «открытым секретом» еще в конце 1960-х.

Авторы письма запросили у администрации Трампа данные о ядерной программе Израиля, включая сведения о возможностях по обогащению, местах производства расщепляющихся материалов и о том, информировал ли Израиль США свои условия использования ядерного оружия в конфликте с Ираном.

Ранее Трамп высказался о возможности применения ядерного оружия против Ирана.

 
