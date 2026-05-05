Во Франции не оценили выступление Макрона с песней на ужине в Армении

Политик Филиппо раскритиковал выступление Макрона и Пашиняна на ужине в Армении
Президенту Франции Эммануэлю Макрону следует заняться решением проблем в республике вместо того, чтобы петь песни с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом на своей странице в социальной сети X написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Он заявил, что Макрон не щадит граждан своей страны.

«После того как Макрон вчера бегал трусцой и гладил бездомных собак, сегодня он поет с огромным вдохновением. Тем временем десятки миллионов французов хотели бы, чтобы были приняты меры по снижению цен на топливо, например», — отметил политик.

С 4 по 5 мая в Ереване проходит саммит Европейского политического сообщества (ЕПС), в котором, в том числе, участвует президент Франции. Во время государственного ужина Эммануэль Макрон исполнил песню известного певца Шарля Азнавура «Богема». При этом Никол Пашинян аккомпанировал ему на барабанах, а армянский музыкант Ваагн Айрапетян — на рояле. Другие гости, включая президента Армении Ваагна Хачатуряна, наблюдали за выступлением со стороны. Кадры с мероприятия опубликовал телеканал Franceinfo.

Ранее лидер партии «Патриоты» рассказал об истинной угрозе для Франции.

 
