Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Один из богатейших депутатов передумал возвращаться в Госдуму

Бывший депутат Савченко отказался от планов снова баллотироваться в Госдуму
Григорий Сысоев/РИА Новости

Бывший депутат Госдумы четырех созывов и предприниматель Олег Савченко, ранее заявлявший о намерении участвовать в выборах в нижнюю палату парламента, отказался от этих планов. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель законотворца.

«Предложения [по участию в выборах в Госдуму] были, но в итоге приняли решение не идти», — отметил собеседник издания.

По его словам, экс-депутат после досрочного сложения полномочий в 2025 году продолжит заниматься транспортным проектом «Север — Юг» (транспортный коридор, который соединяет северо-западную часть ЕАЭС и страны Скандинавии с государствами Центральной Азии, Персидского залива и Индийского океана).

Представитель парламентария уточнил, что в марте Савченко говорил о возможности выдвижения в Костромском округе, однако позже решение было пересмотрено.

Сам экс-депутат на звонок журналистов не ответил.

«Ведомости» напоминают, что российский Forbes включил Савченко в список «100 госслужащих с самыми высокими доходами — 2021» — в нем он занял 22-е место с доходом более 565 млн рублей.

Ранее Савченко рассказал, кого затронет новая волна приватизации в России.

 
Теперь вы знаете
Режим тишины от Украины, запрет на продажу опасных растений и пик активности клещей. Что нового к утру 5 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!