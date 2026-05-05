Один из богатейших депутатов передумал возвращаться в Госдуму

Бывший депутат Савченко отказался от планов снова баллотироваться в Госдуму

Бывший депутат Госдумы четырех созывов и предприниматель Олег Савченко, ранее заявлявший о намерении участвовать в выборах в нижнюю палату парламента, отказался от этих планов. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель законотворца.

«Предложения [по участию в выборах в Госдуму] были, но в итоге приняли решение не идти», — отметил собеседник издания.

По его словам, экс-депутат после досрочного сложения полномочий в 2025 году продолжит заниматься транспортным проектом «Север — Юг» (транспортный коридор, который соединяет северо-западную часть ЕАЭС и страны Скандинавии с государствами Центральной Азии, Персидского залива и Индийского океана).

Представитель парламентария уточнил, что в марте Савченко говорил о возможности выдвижения в Костромском округе, однако позже решение было пересмотрено.

Сам экс-депутат на звонок журналистов не ответил.

«Ведомости» напоминают, что российский Forbes включил Савченко в список «100 госслужащих с самыми высокими доходами — 2021» — в нем он занял 22-е место с доходом более 565 млн рублей.

