Три немецкие партии ушли из соцсети X из-за «дезинформации»

В Германии «Зеленые», СДПГ и «Левая партия» одновременно заявили об уходе из X
Фракция Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге, «Зеленые» и Левая партия (ЛП) одновременно заявили о том, что уходят из соцсети X.

На своих страницах они опубликовали одинаковое сообщение о том, что социальная сеть, принадлежащая американскому миллиардеру Илону Маску, в последние годы «погрузилась в хаос». Там считают, что политические дискуссии живы благодаря обмену мнениями.

«X же все больше способствует дезинформации. Поэтому мы больше не ведем этот аккаунт», — говорится в публикациях.

Партии заверили, что продолжат свое присутствие в других социальных сетях.

На ситуацию отреагировала фракция крайне правой политической силы «Альтернатива для Германии. По ее мнению, кампания трех партий против X доказывает, «насколько сильно они боятся того, чего сами требуют — настоящей дискуссии, когда за столом сидят политические противники».

В январе сообщалось, что в Европе готовятся запустить соцсеть W Social с обязательной верификацией пользователей с помощью документов и фото. Создатели проекта рассчитывают, что такой подход снизит влияние ботов и дезинформации в публичном пространстве.

Ранее Маск потребовал в суде аннулировать штраф Еврокомиссии в отношении соцсети X.

 
