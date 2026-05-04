Эксперт оценил планы Киева покупать газ у Норвегии

Норвежский газ дорого обойдется Киеву, даже если речь идет не о физической поставке топлива, а об обменных операциях. Такое мнение в интервью газете «Взгляд» высказал эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков, комментируя заявление украинского лидера Владимира Зеленского об обсуждении покупки газа у Осло.

«Транспортные издержки повысят цену газа для Украины. Нужно будет платить за прием энергоносителя на регазификационный терминал в Польше или Хорватии, затем — за перевод «голубого топлива» из жидкого состояния в газообразное, и далее — за прокачку по газопроводу», — детализировал экономист.

Даже если будет поставляться российский газ, Киеву насчитают такую цену, будто топливо действительно транспортировали из Норвегии, добавил он.

Как заявил Зеленский по итогам встречи с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере в Ереване, стороны обсуждают энергетическую помощь Украине. Он также выразил благодарность норвежскому политику «за готовность помогать».

Ранее Зеленский прилетел в Афины для обсуждения импорта газа через терминалы Греции.

 
