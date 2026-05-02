Слуцкий назвал трагедию в Доме профсоюзов в Одессе новой Хатынью

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Слуцкий: Россия никогда не простит Украине трагедию в Доме профсоюзов в Одессе
Petrov Sergey/Global Look Press

Россия никогда не простит Украине трагедию в Доме профсоюзов в Одессе. Об этом заявил в интервью РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Парламентарий назвал произошедшее «Одесской Хатынью» и подчеркнул, что то событие стало одним из первых актов геноцида со стороны Киева в отношении тех, кто хотел говорить и думать на русском языке.

По словам Слуцкого, виновные в совершении преступления в Одессе до сих пор не понесли никакой ответственности, следствие оказалось «саботажем и профанацией». Безнаказанность и отсутствие осуждения со стороны стран Запада дали развернуться фашистскому режиму на Украине в полную силу, высказал мнение депутат.

Политик добавил, что в ближайшем будущем все причастные к данной трагедии будут названы и преданы суду.

Сторонники государственного переворота на Украине 2 мая 2014 года подожгли Дом профсоюзов в Одессе, в котором прятались представители «антимайдана». Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 получили различные ранения.

Ранее Мария Захарова рассказала о гарантии справедливости для жертв трагедии в Одессе.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!