Достижение целей и задач специальной военной операции (СВО) станет гарантией справедливости для жертв трагедии в одесском Доме профсоюзов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

Сторонники государственного переворота на Украине 2 мая 2014 года подожгли Дом профсоюзов в Одессе, в котором прятались представители «антимайдана». Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 получили различные ранения, отмечает агентство.

По словам Захаровой, нынешнему руководству Украины, несмотря обещания расследовать причины трагедии в Одессе и наказать виновных, сегодня «не до справедливости».

Представитель МИД РФ добавила, что бесправие, правовой произвол и тотальная коррупция никак не отражаются на финансовой и моральной помощи Украине со стороны европейских государств, где «поощрение нацизма и финансирование терроризма стало традицией».

Ранее Валентина Матвиенко заявила, что РФ сделает все для ввода зверств в Одессе в обвинения против Киева.