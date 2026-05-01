Мадьяр предложил на пост министра юстиции Венгрии своего зятя

Лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр, который готовится занять пост премьер-министра Венгрии, предложил своего зятя Мартона Меллетей-Барну на должность министра юстиции. Об этом политик сообщил в своем аккаунте в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Я попросил юридического директора партии «Тиса» Мартона Меллетей-Барну возглавить министерство юстиции. Мартон Меллетей-Барна работает юристом последние два десятилетия», – написал Мадьяр.

При этом он не упомянул о родственных связях с Меллетей-Барной. В сентябре 2025 года тот женился на сестре Мадьяра, что стало темой обсуждения в венгерских СМИ. Кандидатура вызвала общественные дебаты и обвинения в кумовстве.

Сам Мадьяр отметил, что выбор Меллетей-Барны на пост министра юстиции был основан исключительно на его профессиональных качествах, а не на семейных отношениях.

«Ситуации, связанные с конфликтом интересов, будут решаться публично. Эти правила будут применяться ко всем, включая меня», — сказал Мадьяр.

Он заявил, что знаком с Меллетей-Барной со студенческих лет, он присоединился к партии «Тиса» в феврале 2024 года, а на сестре Мадьяра женился спустя больше года.

