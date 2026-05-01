Японский депутат намерен обсудить в РФ вопрос посещения японцами южных Курил

Член верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки выразил желание поднять во время предстоящего визита в Москву тему допуска японцев на Южные Курилы. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

«Из гуманитарных соображений в этом году я хочу обязательно осуществить посещение могил. Для этого я хочу заручиться сотрудничеством с российской стороны», — пояснил политик.

После того, как Япония присоединилась к антироссийским санкциям, МИД РФ 21 марта 2022 года объявил об ответных мерах. Москва приостановила переговоры с Токио по мирному договору, отменила безвизовые поездки японцев на Южные Курилы и прекратила диалог о совместной хозяйственной деятельности на этих территориях.

В феврале этого года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что российско-японские отношения фактически сведены к нулю. Диалог, по его словам, отсутствует, а позиция Токио остается недружественной по отношению к Москве, что делает какие-либо договоренности маловероятными.

Ранее премьер Японии заявила о готовности разрешить вопрос по Курильским островам.