Посол Ирана сделал заявление о месте проведения переговоров с США

Место проведения переговоров с США не является главным вопросом для Ирана в рамках данного процесса. Об этом в ходе интервью для ТАСС сообщил посол Исламской Республики в Италии Мохаммад Реза Сабури.

По его словам, Тегеран внимательно следит за усилиями пакистанских властей, учитывает их действия и инициативы. При этом Исламабад рассматривается в качестве места проведения американо-иранских консультаций.

«Место проведения переговоров — второстепенный вопрос: важно сосредоточиться на пути к достижению справедливого и сбалансированного соглашения», — подчеркнул дипломат.

26 апреля президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о несоответствии между действиями Соединенных Штатов и их утверждениями о стремлении к дипломатическому урегулированию кризиса на Ближнем Востоке. Как он сказал, Вашингтон продолжает попытки оказать давление на Тегеран и в то же время сообщает о своей готовности к переговорам. Глава государства предупредил, что подобная политика американской стороны не способствует разрешению конфликта и установлению мира.

Ранее в Иране рассказали, что США на переговорах пытаются компенсировать свой проигрыш в конфликте.