Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Посол Ирана сделал заявление о месте проведения переговоров с США

Посол Сабури: Иран рассматривает столицу Пакистана как место переговоров с США
vchal/Shutterstock/FOTODOM

Место проведения переговоров с США не является главным вопросом для Ирана в рамках данного процесса. Об этом в ходе интервью для ТАСС сообщил посол Исламской Республики в Италии Мохаммад Реза Сабури.

По его словам, Тегеран внимательно следит за усилиями пакистанских властей, учитывает их действия и инициативы. При этом Исламабад рассматривается в качестве места проведения американо-иранских консультаций.

«Место проведения переговоров — второстепенный вопрос: важно сосредоточиться на пути к достижению справедливого и сбалансированного соглашения», — подчеркнул дипломат.

26 апреля президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о несоответствии между действиями Соединенных Штатов и их утверждениями о стремлении к дипломатическому урегулированию кризиса на Ближнем Востоке. Как он сказал, Вашингтон продолжает попытки оказать давление на Тегеран и в то же время сообщает о своей готовности к переговорам. Глава государства предупредил, что подобная политика американской стороны не способствует разрешению конфликта и установлению мира.

Ранее в Иране рассказали, что США на переговорах пытаются компенсировать свой проигрыш в конфликте.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!