Трамп дал совет Стармеру

Трамп посоветовал Стармеру вести себя как Карл III для достижения результатов
Президент США Дональд Трамп посоветовал премьер-министру Великобритании Киру Стармеру вести себя как король Карл III для достижения лучших результатов. Об этом пишет Sky News.

Трамп отметил, что ему нравится Кир Стармер, однако, премьер Великобритании «допустил трагическую ошибку в вопросе иммиграции и трагическую ошибку в вопросе энергетики». Президент США также усомнился, что визит короля Карла III поможет улучшить отношения с действующим премьер-министром.

«Ваш премьер-министр должен научиться действовать так, как действует он [Карл III] и тогда у него все получится гораздо лучше», – заявил американский президент.

Карл III прибыл в Соединенные Штаты 27 апреля вместе с супругой, королевой Камиллой. Их визит имеет особый символический вес: он приурочен к 250-летию Декларации независимости и рассматривается как одна из ключевых зарубежных поездок монарха со времени коронации. Монаршие особы провели в США четыре дня.

Ранее СМИ увидели в словах Карла III об Украине и НАТО «вызов» президенту США.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!