Малофеев назвал Google оружием Пентагона

Илья Питалев/РИА «Новости»

Google — не технология, а оружие. Компания в очередной раз показала, что является инструментом Пентагона. Такое мнение высказал учредитель Tsargrad.tv Константин Малофеев, комментируя решение интернет-гиганта предоставить армии США искусственный интеллект (ИИ) для работы с секретной информацией.

По его словам, бесплатный поиск, почта, карты, видео — все это сделано не из альтруизма, а для слежки за людьми.

«Россия не имеет права зависеть от подрядчика Пентагона — ни в госуправлении, ни в армии, ни в школе, где наши дети набирают первый запрос. Суверенная цивилизация должна строить свой цифровой мир. Чтобы судьбу русского народа решали не чужие алгоритмы, а наша собственная воля», — подчеркнул Малофеев.

28 апреля агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что соглашение с Google позволит Пентагону использовать ИИ для любых законных целей.

По словам представителя подразделения Google Public Sector, которое занимается государственными заказами, новое соглашение станет дополнением к уже подписанному контракту.

Ранее стало известно, что в России хотят взыскать с Google более 40 млрд рублей.

 
Усиление борьбы с алиментщиками, запрет на досмотр перед ЕГЭ и перерасчет ЖКУ за майские. Что нового к утру 30 апреля
