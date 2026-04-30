Google — не технология, а оружие. Компания в очередной раз показала, что является инструментом Пентагона. Такое мнение высказал учредитель Tsargrad.tv Константин Малофеев, комментируя решение интернет-гиганта предоставить армии США искусственный интеллект (ИИ) для работы с секретной информацией.

По его словам, бесплатный поиск, почта, карты, видео — все это сделано не из альтруизма, а для слежки за людьми.

«Россия не имеет права зависеть от подрядчика Пентагона — ни в госуправлении, ни в армии, ни в школе, где наши дети набирают первый запрос. Суверенная цивилизация должна строить свой цифровой мир. Чтобы судьбу русского народа решали не чужие алгоритмы, а наша собственная воля», — подчеркнул Малофеев.

28 апреля агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что соглашение с Google позволит Пентагону использовать ИИ для любых законных целей.

По словам представителя подразделения Google Public Sector, которое занимается государственными заказами, новое соглашение станет дополнением к уже подписанному контракту.

