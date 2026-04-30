Война США и Израиля против Ирана
На Украине рассказали, что даст преимущество одной из сторон на поле боя

Глава Центра ИИ МО Украины Цвок: ИИ будет конкурентным преимуществом на фронте
Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) станет конкурентным преимуществом для одной из сторон в украинском конфликте. Об этом в интервью агентству Associated Press заявил глава Центра искусственного интеллекта при Министерстве обороны Украины Даниил Цвок.

По его словам, быстрое внедрение ИИ в военные структуры Украины становится жизненно важным вопросом.

«Нам нужно принимать решения быстрее, чем противник. Это не только конкурентное преимущество. Речь идёт о нашем выживании. <…> Мы должны понимать, что будущее принадлежит автономным системам. Искусственный интеллект позволяет автоматизировать отдельные этапы цепочки уничтожения», — отметил он.

По словам главы украинского Центра ИИ, в будущем искусственный интеллект может стать основой для «сетевого поля боя», на котором высокотехнологичные системы вооружения, оснащенные искусственным интеллектом, смогут действовать скоординировано и на единой платформе. При этом Цвок считает, что полная интеграция таких технологий на поле боя может занять несколько лет.

«Это может произойти в течение трех-пяти лет. В эти сроки безопасность на передовой может быть обеспечена за счет тесно интегрированных аппаратных и программных систем», — сказал он.

Цвок добавил, что в ближайшее время возможно широкое развертывание автономных перехватчиков, расширение использования роботизированных систем и наращивание возможностей радиоэлектронной борьбы.

28 апреля портал Defense News сообщил, что Киев в первой половине 2026 года намерен заключить контракты на поставку 25 тысяч наземных робототехнических комплексов (НРТК), которые можно использовать для замены солдат в решении логистических задач на передовой.

10 апреля президент России Владимир Путин заявил, что технологии искусственного интеллекта к 2030 году должны получить широкое применение во всех сферах российской экономики. Также он отметил, что ИИ совместно с другими цифровыми платформами и беспилотниками формирует принципиально другой образ жизни, и в том числе обороны.

Ранее Маск предрек человечеству гибель по сценарию «Терминатора».

 
