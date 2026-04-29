Совфед одобрил закон об использовании ИИ в агитации

Закон об использовании ИИ-образов в агитации на выборах одобрен Совфедом

Совет Федерации одобрил закон об использовании в агитации созданного искусственным интеллектом (ИИ) образа и голоса физлица только с его письменного согласия. Об этом пишет «Интерфакс».

Так, согласно закону использование в агитационных материалах изображений физического лица или его голоса допускается, если лицо является гражданином РФ, достигло совершеннолетия, также должно быть согласие в письменном виде.

Также возможно использование избирательным объединением созданных ИИ изображения и голоса выдвинутого этим объединением кандидата. Уточняется, что и сам кандидат сможет использовать сгенерированные материалы.

До этого Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о запрете на использование в агитационных материалах изображений людей, сгенерированных ИИ. В пояснительной записке говорится, что недобросовестное использование нейросетей «способно формировать у избирателей искаженное представление о кандидате или избирательном объединении в целях воздействия на результаты волеизъявления».

