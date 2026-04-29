Совфед одобрил закон об использовании ИИ в агитации

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Закон об использовании ИИ-образов в агитации на выборах одобрен Совфедом
Shutterstock

Совет Федерации одобрил закон об использовании в агитации созданного искусственным интеллектом (ИИ) образа и голоса физлица только с его письменного согласия. Об этом пишет «Интерфакс».

Так, согласно закону использование в агитационных материалах изображений физического лица или его голоса допускается, если лицо является гражданином РФ, достигло совершеннолетия, также должно быть согласие в письменном виде.

Также возможно использование избирательным объединением созданных ИИ изображения и голоса выдвинутого этим объединением кандидата. Уточняется, что и сам кандидат сможет использовать сгенерированные материалы.

До этого Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о запрете на использование в агитационных материалах изображений людей, сгенерированных ИИ. В пояснительной записке говорится, что недобросовестное использование нейросетей «способно формировать у избирателей искаженное представление о кандидате или избирательном объединении в целях воздействия на результаты волеизъявления».

Ранее российские школьники с помощью ИИ обвинили своего учителя в педофилии.

 
Теперь вы знаете
Маркировка, реестры и новые ГОСТы: что изменится для бизнеса и ИП с 1 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!