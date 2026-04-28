В Еврокомиссии анонсировали внутренние перестановки

Еврокомиссия (ЕК) проводит перестановки в ключевых департаментах энергетики и торговли. Об этом сообщает Euractiv.

Перестановки проводятся в контексте крупного топливного кризиса и нестабильной международной торговой обстановки.

«Этот шаг предпринимается на фоне растущей неопределенности в сфере торговли и надвигающегося энергетического кризиса, вызванного войной на Ближнем Востоке», — сообщил порталу источник.

В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала к полной структурной перестройке ЕС, включая отказ от принципа единогласия при принятии внешнеполитических решений и возврат к атомной энергетике. Она отметила, что прежняя модель конкурентоспособности Евросоюза, основанная на дешевых энергоносителях из России, дешевой рабочей силе из Китая и дешевой обороне за счет США, окончательно ушла в прошлое.

Фон дер Ляйен также выступила за расширение Евросоюза, которое, по ее словам, позволит завершить формирование европейского континента и не допустить его попадания под российское, турецкое или китайское влияние.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия выступает категорически против покупки российского газа.