Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пожар на стройке в МосквеВойна США и Израиля против Ирана
Политика

В Еврокомиссии анонсировали внутренние перестановки

ЕК осуществит перестановки в руководстве своих ключевых директоратов
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Еврокомиссия (ЕК) проводит перестановки в ключевых департаментах энергетики и торговли. Об этом сообщает Euractiv.

Перестановки проводятся в контексте крупного топливного кризиса и нестабильной международной торговой обстановки.

«Этот шаг предпринимается на фоне растущей неопределенности в сфере торговли и надвигающегося энергетического кризиса, вызванного войной на Ближнем Востоке», — сообщил порталу источник.

В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала к полной структурной перестройке ЕС, включая отказ от принципа единогласия при принятии внешнеполитических решений и возврат к атомной энергетике. Она отметила, что прежняя модель конкурентоспособности Евросоюза, основанная на дешевых энергоносителях из России, дешевой рабочей силе из Китая и дешевой обороне за счет США, окончательно ушла в прошлое.

Фон дер Ляйен также выступила за расширение Евросоюза, которое, по ее словам, позволит завершить формирование европейского континента и не допустить его попадания под российское, турецкое или китайское влияние.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия выступает категорически против покупки российского газа.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
