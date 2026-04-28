Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пожар на стройке в МосквеВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Экс-нардеп рассказал, что стоит за словами Мерца об уступках Киевом территорий

Michaela Stache/Reuters

Еще несколько месяцев назад никто из политиков Евросоюза не стал бы говорить о необходимости территориальных уступок со стороны Украины, но сейчас даже в Европе стало понятно, что это неизбежное будущее, заявил «Газете.Ru» бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

«Даже непримиримому русофобу Мерцу стало понятно, что возвращение Украины к границам 1991 года — это что-то невероятное. Хотя буквально месяц назад никто в Евросоюзе бы про это и не заикнулся. Европа столкнулась лицом к лицу с тем положением, в котором сейчас находится Киев, после того как нежелание Штатов продолжать тянуть эту лямку стало очевидным», — сказал спикер.

По его мнению, многие заблуждения Евросоюза развеялись как раз после того, как Соединенные Штаты отказались от поддержки Киева.

«Мерц реально показал украинцам, что все обещания Зеленского о скором вступлении Украины в НАТО — это полная брехня. Мерц развел все мечты Киева и показал, что единственный удел Украины сейчас — воевать до последнего украинца. Поэтому самим украинцам стоит наконец-то раскрыть глаза и понять, что пора спасать самих себя», — заключил Олейник.

Слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца об уступке Украиной территорий стали откровенным посланием из Берлина для Киева. Об этом заявила бывший пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель.

«Мерц открыто признал то, о чем шептались многие в Европе: Украине, возможно, придется смириться с безвозвратной потерей части своей территории в рамках любого будущего мирного соглашения с Россией», — написала Мендель.

Накануне немецкий канцлер выразил надежду, что «в какой-то момент» будет заключен мирный договор с Россией. При этом он допустил, что в таком случае «часть территории Украины перестанет быть украинской».

Ранее в России рассказали, на что придется пойти Киеву ради €90 млрд от Евросоюза.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!