Еще несколько месяцев назад никто из политиков Евросоюза не стал бы говорить о необходимости территориальных уступок со стороны Украины, но сейчас даже в Европе стало понятно, что это неизбежное будущее, заявил «Газете.Ru» бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

«Даже непримиримому русофобу Мерцу стало понятно, что возвращение Украины к границам 1991 года — это что-то невероятное. Хотя буквально месяц назад никто в Евросоюзе бы про это и не заикнулся. Европа столкнулась лицом к лицу с тем положением, в котором сейчас находится Киев, после того как нежелание Штатов продолжать тянуть эту лямку стало очевидным», — сказал спикер.

По его мнению, многие заблуждения Евросоюза развеялись как раз после того, как Соединенные Штаты отказались от поддержки Киева.

«Мерц реально показал украинцам, что все обещания Зеленского о скором вступлении Украины в НАТО — это полная брехня. Мерц развел все мечты Киева и показал, что единственный удел Украины сейчас — воевать до последнего украинца. Поэтому самим украинцам стоит наконец-то раскрыть глаза и понять, что пора спасать самих себя», — заключил Олейник.

Слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца об уступке Украиной территорий стали откровенным посланием из Берлина для Киева. Об этом заявила бывший пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель.

«Мерц открыто признал то, о чем шептались многие в Европе: Украине, возможно, придется смириться с безвозвратной потерей части своей территории в рамках любого будущего мирного соглашения с Россией», — написала Мендель.

Накануне немецкий канцлер выразил надежду, что «в какой-то момент» будет заключен мирный договор с Россией. При этом он допустил, что в таком случае «часть территории Украины перестанет быть украинской».

