Политика
The Guardian сообщила о бегстве из Венгрии соратников Орбана вместе с «трофеями»

The Guardian: соратники Орбана выводят активы из Венгрии после его проигрыша
Ближайшее окружение уходящего в отставку премьер-министра Венгрии Виктора Орбана начало выводить активы за рубеж после его проигрыша на парламентских выборах. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на источники в партии «Фидес».

По информации издания, люди из окружения Орбана выводят средства в Саудовскую Аравию, Оман, ОАЭ, Австралию и Сингапур. Отмечается, что частные самолеты соратников Орбана, «загруженные трофеями», регулярно вылетают из Вены. Также стало известно, что некоторые чиновники рассматривают вариант получения визы в США, надеясь найти работу в организациях, связанных с движением американского лидера MAGA.

До этого лидер победившей на выборах оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр также обвинил олигархов из окружения Орбана в попытке скрыть свои богатства, накопленные за 16 лет его нахождения у власти. По его словам, которые приводит агентство Bloomberg, из страны выводятся «десятки миллиардов форинтов», а некоторые семьи уже покинули страну. Мадьяр призвал задержать беглецов и пообещал искоренить коррупцию и кумовство в стране. Ожидается, что Мадьяр официально займет пост премьер-министра страны 9 мая.

Ранее в ЕС признали, что с уходом Орбана «иллюзия единого фронта исчезла».

 
Смертельные снегопады, встреча Путина с главой МИД Ирана и первый приговор за сатанизм: главное за 27 апреля
