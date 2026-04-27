Сикорский заявил об урегулировании вопроса с пролетом Фицо в Москву через Польшу

Проблема пролета премьер-министра Словакии Роберта Фицо над польской территорией в Москву на парад Победы решена. Об этом заявил журналистам глава МИД Польши Радослав Сикорский, пишет РИА Новости.

«В соответствии с моей текущей информацией, эта проблема перестала существовать», — сказал министр.

При этом он не уточнил, какой маршрут в итоге выбрал Фицо для полета в Москву.

До этого Литва и Латвия решили помешать визиту Фицо в Россию и заявили, что не пропустят самолет премьер-министра через свое воздушное пространство. По словам Фицо, обе страны уже уведомили его о запрете. Политик отметил, что для его рейса будет подобран другой маршрут.

По данным источника в авиадиспетчерских службах Евросоюза, Фицо может выбрать для полета в Москву как минимум три маршрута. По его словам, самолет премьера может полететь через Венгрию и Румынию, а далее над Черным морем. Кроме того, существует воздушный маршрут через Австрию, Италию, нейтральные воды Средиземного моря и Турцию. Также премьер Словакии может долететь до Москвы через Чехию или Германию с последующим выходом на нейтральные воды Балтийского моря.

Ранее в Кремле пообещали сообщить, кто из зарубежных лидеров приедет на парад Победы.