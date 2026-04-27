«У РФ есть шанс выиграть в нефтяной игре»: эксперт о приостановке поставок нефти в ФРГ

Энергетик Митрихович: Казахстан без РФ не сможет поставлять нефть в ФРГ
Ведущий эксперт Фонда Национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал приостановку поставок нефти из Казахстана в Германию по нефтепроводу «Дружба». По мнению аналитика, у России есть все шансы выиграть в нефтяной игре.

Он допустил, что Европа рассчитывала на Казахстан как на, в том числе, альтернативу России.

«Я думаю, что здесь, если искать политическое содержание, то оно может быть сформулировано таким образом: как бы Европе показывают, что хотите иметь отношения с Казахстаном в сфере энергетики — не забывайте, что здесь должен быть третий участник, и его мнение учтено — это Россия, — сказал Митрахович.

21 апреля Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Россия с 1 мая остановит транзит нефти из Казахстана в Германию по «Дружбе». Агентство отметило, что прекращение экспорта углеводородов создаст больше неопределенности в поставках для ФРГ, поскольку война США и Израиля против Ирана нарушает поступление энергоносителей с Ближнего Востока.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков позднее заявил, что Москва прекратила поставки казахстанской нефти в Германию из-за «технических моментов».

Ранее в Словакии заявили о восстановлении поставок нефти по «Дружбе».

 
