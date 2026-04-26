Из-за стрельбы в Вашингтоне Карл III может не прилететь в США

Программа государственного визита короля Великобритании Карла III может измениться после случившегося в Вашингтоне. Об этом журналистам сообщил представитель Букингемского дворца, пишет ТАСС.

«Его Величество полностью информируют о развитии событий. Он с большим облегчением узнал о том, что президент [США Дональд Трамп], первая леди [Мелания Трамп] и все гости не пострадали. Как вы могли ожидать, в течение дня будут вестись дискуссии с американскими коллегами о том, в какой степени события вечера субботы могут или не могут повлиять на операционное планирование визита», — сказал он.

Карл III и его супруга королева Камилла после стрельбы направили послание американскому главе и первой леди страны с соболезнованиями в связи с произошедшим.

Вечером 25 апреля во время торжественного ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома в вашингтонском отеле Hilton произошла стрельба, которую расценивают как новое покушение на Дональда Трампа. В момент инцидента президент находился в зале вместе с первой леди и ключевыми членами кабинета, включая вице-президента Джей Ди Вэнса.

Агенты Секретной службы оперативно отреагировали на выстрелы, которые послышались в здании. Они закрыли Трампа собой и немедленно эвакуировали его. Президент не пострадал.

