«Зеленые» объединились с «Зеленой альтернативой»

Российские экологические партии «Зеленые» и «Зеленая альтернатива» подписали меморандум об объединении. Об этом сообщает ТАСС.

Документ был принят на съезде «Зеленых» в Москве 26 апреля. Меморандум поддержали 150 делегатов обеих политических сил.

Как заявил исполнительный секретарь Федерального совета «Зеленых» Константин Атаян, объединение было нужно, чтобы экологическая повестка вышла на новый уровень, чтобы лидеры общественного мнения, которые заботятся об экологии, могли выдвигаться кандидатами на всех уровнях законодательной и представительной власти и побеждать.

В настоящее время партия «Зеленые» представлена в 74 российских регионах, имеет более 100 представителей в органах местного самоуправления и законодательной власти субъектов РФ. Политсила допущена к участию в выборах в Госдуму в 2026 году без сбора подписей.

«Зеленая альтернатива» в прошлом году лишилась права выдвигать кандидатов в Госдуму без сбора подписей. Теперь же благодаря объединению с «Зелеными» это станет возможным.

Выборы в Госдуму пройдут 18-20 сентября 2026 года. Голосование пройдет по смешанной схеме: 225 депутатов изберут по федеральным партийным спискам, а 225 — по одномандатным округам.

Ранее «Зеленые» предложили запретить продажу российской воды за рубеж.