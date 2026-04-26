Журналисты объяснили символизм места нового покушения на Трампа

Стрельба на ужине Трампа произошла в отеле, где 45 лет назад стреляли в Рейгана

В отеле Washington Hilton, где произошло новое покушение на американского лидера Дональда Трампа, 45 лет назад стреляли в 40-го президента США Рональда Рейгана. Об этом пишет РИА Новости.

Так, в 1981 году 25-летний Джон Хинкли-младший произвел шесть выстрелов. Одна из пуль, рикошетом от президентского лимузина, попала Рейгану под левую руку и пробила легкое. Глава государства был госпитализирован и перенес операцию. Его выписали через 12 дней, вспоминает агентство.

Вечером 25 апреля (в ночь на 26 апреля по московскому времени) во время торжественного ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома в вашингтонском отеле Hilton произошла стрельба, которую расценивают как новое покушение на Дональда Трампа. В момент инцидента президент находился в зале вместе с первой леди и ключевыми членами кабинета, включая вице-президента Джей Ди Вэнса.

Агенты Секретной службы оперативно отреагировали на выстрелы, которые послышались в здании. Они закрыли Трампа собой и немедленно эвакуировали его. Президент не пострадал.

Позже сам Трамп сообщил о задержании стрелявшего. Сотрудники Секретной службы, по его словам, «действовали быстро и смело».

Ранее Грэм поблагодарил Бога за спасение Трампа.