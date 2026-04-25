Орбан получит сразу две должности в новом правительстве Венгрии

Будущая глава МИД Венгрии Анита Орбан получит в новом правительстве страны также пост вице-премьера. Об этом в соцсети X заявил готовящийся стать премьер-министром лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр.

«В дополнение к своим обязанностям министра иностранных дел Анита Орбан будет также являться заместителем премьер-министра в правительстве «Тисы», — написал Мадьяр. В отсутствие Мадьяра она, как ожидается, сможет вести заседания кабинета министров и участвовать в официальных мероприятиях.

Отмечается, что усиление позиции Орбан может сыграть роль на международных переговорах. Мадьяр рассказал, что сейчас она находится в Брюсселе на консультациях, связанных с возвращением Венгрии средств, которые, по оценкам, составляют около €35 млрд. Эти деньги были заблокированы Евросоюзом на фоне обвинений в адрес прежнего правительства Виктора Орбана — в частности, в несоблюдении принципа верховенства права и недостаточной борьбе с коррупцией.

На посту министра иностранных дел Анита Орбан, которая не является родственницей Виктора Орбана, сменит Петера Сийярто, возглавлявшего министерство иностранных дел и внешней торговли Венгрии с сентября 2014 года. При этом полномочия по внешней торговле предполагается передать в министерство экономики и энергетики, а дипломатическое ведомство будет переименовано.

Мадьяр будет избран премьер-министром Венгрии на первом заседании парламента нового созыва 9 мая. Он уже выдвинул кандидатов почти на все главные посты в своем правительстве, в котором будет 16 министерств — на 5 больше, чем в нынешнем.

