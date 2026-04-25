Французские банки отказались дать партии Ле Пен кредит на выборы президента

Французское ультраправое «Национальное объединение», столкнулось с серьезными трудностями в финансировании своей президентской кампании, так как банки один за другим отказываются предоставить ему кредит. Как сообщает RFI, политическая сила, лидирующая в опросах с результатом около 35%, пытается найти €10,7 млн на проведение митингов и агитацию.

По словам главы партии Жордана Барделлы, французские банки уже отказали им в кредите. Политик назвал их отказ аномальным, поскольку «Национальное объединение» представляет интересы миллионов французских избирателей. Теоретически риски для банков минимальны — для получения государственного возмещения затрат на кампанию кандидату партии будет достаточно набрать всего 5% голосов, поясняет RFI.

«Еще раз: политическая партия, представляющая миллионы французов, должна иметь доступ к финансированию! Я надеюсь, что французские банки смогут обеспечить и взять на себя в рамках этих президентских выборов роль демократической совести», — заявил Барделла, выразив возмущение отказом в кредитовании.

Партийный казначей уже обращался в банки Италии, Испании и Германии, но пока не получил ни одного положительного ответа.

Проблемы с получением займов внутри страны преследуют партию уже много лет. В 2014 году «Национальное объединение» было вынуждено обратиться к российским банкам, что породило обвинения в связях с Кремлем в их адрес. В 2022 году незадолго до выборов тогдашнему лидеру партии Марин Ле Пен удалось получить кредит от венгерского банка.

Ле Пен руководила «Национальным объединением» в 2011-21 годах. Сейчас она возглавляет фракцию этой партии в парламенте.

Ранее Барделлу назвали претендентом на роль преемника Макрона.