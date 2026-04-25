Россия должна предпринять симметричные шаги, если Евросоюз введет пошлины на российские товары, чтобы финансировать Украину. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Max.

«Премьер мировой супердержавы Эстонии предложил обложить товары из России пошлинами, за счет которых дополнительно финансировать «восстановление» какой-то там Украины В таком случае надо отвечать симметрично», — считает Медведев.

Политик предложил, в частности, ввести новые сборы на российский экспорт в ЕС, включая удобрения. По его словам, это вызовет скачок цен на продукты питания в Европе и позволит финансировать российский военно-промышленный комплекс.

До этого премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что Европе следует финансировать Киев за счет пошлин на весь российский импорт. Как утверждает чиновник, в разных кругах и на встречах говорили, что разнообразные виды пошлин на российские товары могли бы финансировать восстановление Украины, на которое понадобится сотни миллиардов евро.

Ранее Лавров заявил, что Запад объявил России войну.