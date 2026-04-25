В МИД России раскритиковали слова посла Франции об интервью Лаврова

Слова посла Франции в России Николя де Ривьера в отношении интервью министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова не выдерживают никакой проверки фактами и являются «автоголом». Об этом заявили в МИД РФ.

«Не можем оставить без внимания «автогол» посла Франции в России Николя де Ривьера, которым он отметился в ходе недавнего интервью», — говорится в сообщении.

Комментируя интервью Лаврова, де Ривьера заявил, что французский народ чрезвычайно привержен свободе прессы и СМИ, и доказательством тому является то, что глава российской дипломатии имеет свободный доступ к французскому телевидению.

В МИД РФ задались вопросом, если во Франции существует свобода прессы и СМИ, почему интервью Лаврова подверглось жесткой критике, «если не сказать травле» со стороны либеральных политиков как в Пятой республике, так и в других странах «коллективного Запада».

В министерстве добавили, что «приверженность» Франции принципам свободы и плюрализма «в полной мере ощутили на себе российские СМИ и журналисты». В ведомстве указали, что российским репортерам систематически запрещали допуск на мероприятия в Елисейском дворце, препятствовали доступу на пресс-конференции во Франции.

Ранее Захарова вспомнила цитату из Библии на фоне заявлений французских властей.