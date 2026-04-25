Зеленский призвал Запад ответить на ночные удары России по Украине

Зеленский призвал Запад к жестким действиям после ночного удара ВС РФ по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале призвал страны Запада передать системы противовоздушной обороны (ПВО) вооруженным силам республики после ночного удара российских войск по украинским объектам.

«Каждый такой удар должен напоминать партнерам, что ситуация требует немедленных и жестких действий, оперативного усиления нашей ПВО», — написал украинский лидер.

Российская сторона подтвердила удары по украинским объектам. Как сообщили в Минобороны РФ, в ночь на 25 апреля российские войска нанесли массированный удары по объектам оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов, а также портовой инфраструктуры Украины, используемым в интересах украинских вооруженных сил.

Удары наносились высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотниками. В министерстве подчеркнули, что цели удара достигнуты и все назначенные объекты поражены.

Ранее Украина совершила атаки на гражданские объекты в России, использовав высокоточное оружие и дроны.