В США пройдет встреча экспертов «ядерной пятерки»

Встреча экспертов стран «ядерной пятерки» может состояться в Нью-Йорке в рамках обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом заявил в интервью РИА Новости глава российской делегации на конференции, посол по особым поручениям министерства иностранных дел России Андрей Белоусов.

По его словам, в настоящее время ведется согласование встречи, обсуждения пока не завершены.

Дипломат напомнил, что формат «ядерной пятерки» изначально был сформирован для обсуждения вопросов, находящихся в повестке дня процесса ДНЯО.

Белоусов отметил, что обзорные конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия являются естественной площадкой для контактов между пятью ядерными державами.

11-я конференция по рассмотрению действия ДНЯО пройдет в Нью-Йорке с 27 апреля по 22 мая.

«Ядерной пятеркой» называют неформальное объединение государств, которые обладают ядерным оружием: РФ, КНР, Великобритания, США и Франция.

Ранее Россия заявила, что для нее важны все аспекты контроля над ядерными вооружениями.