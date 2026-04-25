В США пройдет встреча экспертов «ядерной пятерки»

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Посол Белоусов: в Нью-Йорке планируется встреча экспертов ядерной пятерки
Shutterstock

Встреча экспертов стран «ядерной пятерки» может состояться в Нью-Йорке в рамках обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом заявил в интервью РИА Новости глава российской делегации на конференции, посол по особым поручениям министерства иностранных дел России Андрей Белоусов.

По его словам, в настоящее время ведется согласование встречи, обсуждения пока не завершены.

Дипломат напомнил, что формат «ядерной пятерки» изначально был сформирован для обсуждения вопросов, находящихся в повестке дня процесса ДНЯО.

Белоусов отметил, что обзорные конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия являются естественной площадкой для контактов между пятью ядерными державами.

11-я конференция по рассмотрению действия ДНЯО пройдет в Нью-Йорке с 27 апреля по 22 мая.

«Ядерной пятеркой» называют неформальное объединение государств, которые обладают ядерным оружием: РФ, КНР, Великобритания, США и Франция.

Ранее Россия заявила, что для нее важны все аспекты контроля над ядерными вооружениями.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!