В Госдуме раскрыли ответ России на планы Финляндии по размещению ядерного оружия

Гурулев: ядерное оружие в Финляндии станет для России приоритетной целью

Ядерное оружие на территории Финляндии станет для России первоочередной целью в случае конфликта с НАТО. Об этом заявил телеканалу RTVI депутат Госдумы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев.

Комментируя планы Финляндии допустить ввоз и хранение ядерных зарядов в оборонительных целях, парламентарий отметил, что подобные шаги несут серьезные риски, и если финские власти идут на такой риск, то они должны учитывать последствия своих решений.

По его словам, в случае обострения ситуации Россия будет учитывать наличие ядерных объектов вблизи своих границ как фактор угрозы.

На днях правительство Финляндии внесло в парламент страны инициативу о разрешении ввоза, транспортировки, доставки и хранения ядерного оружия. По имеющейся информации, власти республики предложили парламенту внести изменения в закон об атомной энергии и уголовный кодекс Финляндии.

Поправки разрешат ввозить, транспортировать, доставлять и хранить ядерное оружие «в контексте обороны Финляндии, коллективной обороны НАТО или оборонного сотрудничества».

