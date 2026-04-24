В ЕС размечтались, что Украина через четверть века станет экономическим «тигром»

Еврокомиссар Кубилюс: Киев через 25 лет может стать экономическим тигром Европы

Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс считает, что Украина через 20–25 лет может стать новым экономическим «тигром» региона. Его слова передает РИА Новости.

Чиновник порассуждал о будущем Украины в ходе конференции, которая состоялась в Литве.

«Успех Украины — это то, что мы можем обеспечить через финансовую поддержку ее обороны, <...> через поддержку ее вступления в ЕС (Европейский союз. — «Газета.Ru»), что в перспективе 20–25 лет сделает ее новым экономическим «тигром» Европы», — сказал Кубилюс.

22 апреля агентство Reuters написало, что ЕС одобрил кредит для Украины в размере €90 млрд. Ожидается, что €60 млрд будут использованы для закупки оружия, а €30 млрд потратят на бюджетные нужды Украины. Кроме того, в этот же день в региональном содружестве одобрили 20-й пакет санкций против России.

Как сообщалось в опубликованном Европейским союзом регламенте, Брюссель поставил Киеву условия для получения крупного кредита. В частности, от украинских властей потребовали гарантировать соблюдение прав человека, в том числе прав меньшинств, и обеспечить эффективные демократические механизмы.

Ранее зарубежные кредиторы отсрочили Украине выплату по государственному долгу.