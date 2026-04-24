«Стоит понаблюдать»: эксперт о возобновлении поставок российской нефти Венгрии и Словакии

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал возобновление поставок российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию.

Он обратил внимание, что Будапешт после победы оппозиции согласовал выделение Украине общеевропейского кредита на €90 млрд и новый пакет антироссийских санкций, а взамен получил поставку нефти.

Специалист предлагает понаблюдать, будет ли Россия дальше осуществлять транзит углеводородов в европейские страны. По его словам, на сегодняшний день еще можно качать ту нефть, которая есть в специальных резервуарах в нефтепроводе, но непосредственно из России пока поставок нет.

«Но не исключено, что Россия вообще остановит поставку по нефтепроводу «Дружба» как таковую. Для белорусских НПЗ будет поставляться нефть, а дальше не будет», — сказал Юшков.

Аналитик также напомнил, что в мае Россия не будет осуществлять транзит казахской нефти дальше через Польшу и Германию.

Накануне первая партия нефти по трубопроводу «Дружба» поступила в Венгрию и Словакию после почти трехмесячной паузы.

В течение утра на насосных станциях Феньеслитке и Будковце была получена сырая нефть.

До этого министр экономики Словакии Дениса Сакова также заявила о восстановлении поставок в республику. О возобновлении транзита сообщала и Украина: оператор «Укртранснафта» передал в венгерскую компанию MOL информацию о готовности вновь прокачивать российскую нефть через украинский участок в Венгрию и Словакию.

21 апреля агентство Reuters написало, что Россия намерена прекратить транзит нефти из Казахстана в Германию по трубопроводу «Дружба» с 1 мая.

Ранее эксперт объяснил, что будет, если Россия прекратит поставлять нефть Венгрии и Словакии.

 
Скоро коммуналка бешено подорожает — можно ли хоть как-то снизить платежи за ЖКУ законно
